На Алтае во время ДТП автомобиль откинуло на пешехода, пострадали три человека

Вечером 9 октября в Горно-Алтайске произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария произошла в 18:40 часов в районе дома № 29 по ул. Ленина. 49-летний житель Чойского района за рулем автомобиля Honda Odyssey, при движении по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем УАЗ-390945, которым управлял 42-летний горожанин.

ДТП в Горно-Алтайске. 04.мвд.рф

От удара Honda Odysse развернуло и откинуло на 28-летнего пешехода, который шел по обочине.

В результате ДТП в больницу с полученными травмами доставили пешехода и пассажира автомобиля УАЗ-390945. Госпитализация мужчинам не потребовалась. Водитель иномарки также получил травмы, медики осмотрели его на месте происшествия.

Установлено, что оба водителя были трезвые. Возбуждено административное расследование.