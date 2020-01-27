На Алтае водитель без прав выехал на встречку и оказался между горочкой и грузовичком

В Республике Алтай не имеющий прав водитель иномарки допустил столкновение с грузовиком, все участники ДТП были трезвыми, сообщает региональное МВД.

Водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Республика Алтай.

ДТП произошло 25 января около 8:40 утра в Шебалинском районе, на 501 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

«22-летний житель села Онгудай, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Isuzu Forward, под управлением 52-летнего жителя Алтайского края», — рассказали в ведомстве.

В Шебалинскую районную больницу доставили водителя легковушки и двух его пассажиров, одному из которых (21-летнему жителю села Шашикман) потребовалась госпитализация.

Водители обоих машин были трезвые, подчеркнули в МВД.

В отношении молодого человека возбуждены административные дела за «управление транспортным средством без права управления» и «выезд на встречную полосу в нарушение ПДД».