На Алтае водитель BMW устроил ДТП с четырьмя автомобилями

25 сентября около 09:45 часов в Майминском районе, на 436 километре Чуйского тракта, случилась авария с участием четырех машин. Травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

36-летний житель Кемеровской области за рулем BMW 730 D с прицепом двигался в направлении Бийска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Toyota Rav 4 под управлением 61-летнего жителя села Майма.

От удара Toyota столкнулась с еще двумя авто: движущимся во встречном направлении Toyota Voltz под управлением 55-летнего жителя Алтайского края и остановившимся автобусом Mercedes-Benz Sprinter. За рулем был 56-летний барнаулец.

ДТП в Майминском районе. 04.мвд.рф

С ушибами в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Rav 4 и пассажира автомобиля BMW — 26-летнюю жительницу Барнаула. Госпитализация им не потребовалась.

Все водители были трезвые, добавляют в ведомстве.

Мужчину, управлявшего BMW, привлекли к административной ответственности.