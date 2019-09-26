На Алтае водитель BMW устроил ДТП с четырьмя автомобилями

36-летний житель Кемеровской области за рулем BMW 730 D с прицепом двигался в направлении Бийска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Toyota Rav 4 под управлением 61-летнего жителя села Майма.
От удара Toyota столкнулась с еще двумя авто: движущимся во встречном направлении Toyota Voltz под управлением 55-летнего жителя Алтайского края и остановившимся автобусом Mercedes-Benz Sprinter. За рулем был 56-летний барнаулец.
С ушибами в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Rav 4 и пассажира автомобиля BMW — 26-летнюю жительницу Барнаула. Госпитализация им не потребовалась.
Все водители были трезвые, добавляют в ведомстве.
Мужчину, управлявшего BMW, привлекли к административной ответственности.