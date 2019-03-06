На Алтае водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Горно-Алтайске вечером 5 марта автомобиль сбил пешехода и уехал. Полицейские ищут водителя и свидетелей этой аварии, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 21:11 часов в районе дома № 5 на улице Чаптынова. Автомобиль сбил 51-летнего жителя Кош-Агачского района, который находился на проезжей части. После этого водитель уехал с места аварии.

В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался до приезда медиков. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП, а также ищут автомобиль и водителя.

В ГИБДД просят очевидцев ДТП или тех, кто что-нибудь знает о случившемся, сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону (38822) 2−87−77, 9−24−97, либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.