На Алтае водитель отбил в суде штраф за слив помоев у логистического центра

Мнимые капли

Оштрафовали водителя на 3 тыс. рублей — якобы именно он слил ЖБО неподалеку от логистического центра. Водитель пошел в городской суд Новоалтайска и оспорил штраф.

Вот какую версию случившегося изложил Алексей В. В этот день использовал свой «ЗИЛ» исключительно для доставки воды на приусадебные участки. Летом 2019 года он находился в своей машине вблизи логистического центра. Машина была пустая, кран герметично закрыт.

К нему подъехал инспектор «Водоканала». Водитель «ЗИЛа» заявил, что инспектор не осмотрел ни автомобиль, ни местность, и сделал вывод о сливе ЖБО, сославшись лишь «на посторонние запахи сточных вод, мнимые капли с крана емкости».

А затем инспектор сам внес запись в составленные акт об отказе водителя от дачи показаний и подписи. Но Алексей В. сказал, что ему и не предлагали подписать акт.

Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.

Невозможно сделать вывод

Протокол об административном правонарушении и постановление составлял уже государственный инспектор в области охраны окружающей среды. Но он, как считал Алексей В., не проверил информацию, и все обвинения построены на предложениях и догадках и не подкреплены объективными данными.

Госинспектор представил на суд объяснения свидетеля, диск с видеозаписью слива и фото, акт обследования. И из акта следовало, что именно Алексей В. вылил ЖБО в не установленном договором месте — поблизости от логистического центра.

Но суд счел, что из доказательств невозможно сделать однозначный вывод о том, что именно Алексей В. слил помои. Объяснения свидетеля суд не принял, потому что ему не разъяснили процессуальные права.

Постановление о штрафе вынесено без всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, в связи с чем суд его отменил и направил на новое рассмотрение в минприроды.

Вывоз ЖБО. dellstroy.ru

На какие суммы штрафуют за незаконный слив ЖБО

Незаконный слив ЖБО — большое бедствие, и таких сливщиков все-таки удается вылавливать. В 2019 году государственными инспекторами Алтайского края в области охраны окружающей среды было выявлено 277 правонарушений в области обращения с отходами.

Все виновные лица привлечены к ответственности, общая сумма начисленных штрафов в целом за истекший год составила 5,1 млн рублей, из них взыскано 4,13 млн рублей, сообщили в минприроде.