Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 21°C
Происшествия

На Алтае водитель отбил в суде штраф за слив помоев у логистического центра

Новоалтайский горсуд 21 мая отменил постановление инспектора минприроды, оштрафовавшего водителя «ЗИЛа» Алексея В. за слив жидких бытовых отходов (ЖБО) возле логистического центра. Водитель категорически отрицал факт слива, и доказательства инспектора суд счел неубедительными.

Слив ЖБО.
Слив ЖБО.
Минприроды.

Мнимые капли

Оштрафовали водителя на 3 тыс. рублей — якобы именно он слил ЖБО неподалеку от логистического центра. Водитель пошел в городской суд Новоалтайска и оспорил штраф.

Вот какую версию случившегося изложил Алексей В. В этот день использовал свой «ЗИЛ» исключительно для доставки воды на приусадебные участки. Летом 2019 года он находился в своей машине вблизи логистического центра. Машина была пустая, кран герметично закрыт.

К нему подъехал инспектор «Водоканала». Водитель «ЗИЛа» заявил, что инспектор не осмотрел ни автомобиль, ни местность, и сделал вывод о сливе ЖБО, сославшись лишь «на посторонние запахи сточных вод, мнимые капли с крана емкости».

А затем инспектор сам внес запись в составленные акт об отказе водителя от дачи показаний и подписи. Но Алексей В. сказал, что ему и не предлагали подписать акт.

Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.
Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.

Невозможно сделать вывод

Протокол об административном правонарушении и постановление составлял уже государственный инспектор в области охраны окружающей среды. Но он, как считал Алексей В., не проверил информацию, и все обвинения построены на предложениях и догадках и не подкреплены объективными данными.

Госинспектор представил на суд объяснения свидетеля, диск с видеозаписью слива и фото, акт обследования. И из акта следовало, что именно Алексей В. вылил ЖБО в не установленном договором месте — поблизости от логистического центра.

Но суд счел, что из доказательств невозможно сделать однозначный вывод о том, что именно Алексей В. слил помои. Объяснения свидетеля суд не принял, потому что ему не разъяснили процессуальные права.

Постановление о штрафе вынесено без всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, в связи с чем суд его отменил и направил на новое рассмотрение в минприроды.

Вывоз ЖБО.
Вывоз ЖБО.
dellstroy.ru

На какие суммы штрафуют за незаконный слив ЖБО

Незаконный слив ЖБО — большое бедствие, и таких сливщиков все-таки удается вылавливать. В 2019 году государственными инспекторами Алтайского края в области охраны окружающей среды было выявлено 277 правонарушений в области обращения с отходами.

Все виновные лица привлечены к ответственности, общая сумма начисленных штрафов в целом за истекший год составила 5,1 млн рублей, из них взыскано 4,13 млн рублей, сообщили в минприроде.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость