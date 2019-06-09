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Происшествия

На Алтае волонтеры срочно разыскивают пропавшую пожилую женщину

62-летняя Любовь Фатеева, жительница села Самсоново Алтайского края (Шипуновский район), в ночь на 8 июня ушла из дома в неизвестном направлении. Региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор волонтеров на поиски.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Приметы:

  • рост 168 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темные короткие,
  • глаза зеленые.

Была одета

  • белая футболка,
  • темно-синие брюки,
  • черные сланцы,
  • красные носки.

Женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.

Пропала женщина.
Пропала женщина.
vk.com/la_altay
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