На Алтае волонтеры срочно разыскивают пропавшую пожилую женщину

Приметы:
- рост 168 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темные короткие,
- глаза зеленые.
Была одета
- белая футболка,
- темно-синие брюки,
- черные сланцы,
- красные носки.
Женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.
Пропала женщина.
62-летняя Любовь Фатеева, жительница села Самсоново Алтайского края (Шипуновский район), в ночь на 8 июня ушла из дома в неизвестном направлении. Региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор волонтеров на поиски.
Женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.
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