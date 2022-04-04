4 апреля
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Происшествия

На Алтае воспитательница детсада ударила ножом приятельницу

40-летнюю женщину из Усть-Коксинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Инцидент случился 16 декабря 2021 года. Ночью обвиняемая вместе с приятельницей распивала дома алкоголь.

Женщины поссорились, и воспитательница ножом ударила знакомую в спину, в межлопаточную область. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, пишут «Новости Горного Алтая».

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай. Ей может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае мужчины устроили выяснение отношений с поножовщиной — в драке пострадал и случайный прохожий.

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