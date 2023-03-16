На Алтае воспитательницы детского сада подрались под саундтрек из Mortal Kombat

Обе девушки работали в одном барановском детском саду «Солнышко». А отдыхать после трудовых будней обычно ходили в клуб «Серебро».
На одной из вечеринок воспитательницы внезапно накинулись друг на друга, одна даже вооружилась бутылкой. Окружающие безуспешно пытались разнять их.
Диджей заведения не растерялся и включил посетителям музыку для настроения.
Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Однако обеих девушек уже уволили из учреждения и нашли им замену.
Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.