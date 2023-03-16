16 марта
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Происшествия

На Алтае воспитательницы детского сада подрались под саундтрек из Mortal Kombat

Две воспитательницы в селе Бараново Алтайского края сцепились друг с другом в драке в ночном клубе. Видео опубликовали в Telegram-канале Mash Siberia.

Воспитательницы детского сада подрались в клубе.
Воспитательницы детского сада подрались в клубе.
"Mash Siberia"

Обе девушки работали в одном барановском детском саду «Солнышко». А отдыхать после трудовых будней обычно ходили в клуб «Серебро».

На одной из вечеринок воспитательницы внезапно накинулись друг на друга, одна даже вооружилась бутылкой. Окружающие безуспешно пытались разнять их.

Диджей заведения не растерялся и включил посетителям музыку для настроения.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Однако обеих девушек уже уволили из учреждения и нашли им замену.

Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.

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