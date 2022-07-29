30 июля
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Происшествия

Воспитательница детского сада привязала ребенка скотчем к кровати

В Октябрьском районе Оренбургской области воспитатель детского сада «Березка» примотала маленькую девочку скотчем к кроватке после тихого часа. Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

Скотч.
Скотч.

Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча на теле обнаружила мать.

Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся в соцсетях.

«15 июля воспитатель детского сада после сна привязала моего ребенка скотчем к детской кроватке, так как во время тихого часа мой ребенок не спал. Она решила его наказать, и до полдника ребенок должен был лежать в кроватке. Лежать он отказывался, поэтому она примотала его скотчем в трех местах: ручки, животик и ножки. Ребенок остался без еды», — рассказала мать девочки.

Сама воспитательница вину отрицать не стала, но сказала, что таким образом она «играла» с ребенком.

Выяснилось, что в детском саду это не первый пдобный случай. Делом занялась прокуратура.

Ранее в Барнауле ребенок сбежал из детского сада и заблудился.

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