Воспитательница детского сада привязала ребенка скотчем к кровати

Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча на теле обнаружила мать.
Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся в соцсетях.
«15 июля воспитатель детского сада после сна привязала моего ребенка скотчем к детской кроватке, так как во время тихого часа мой ребенок не спал. Она решила его наказать, и до полдника ребенок должен был лежать в кроватке. Лежать он отказывался, поэтому она примотала его скотчем в трех местах: ручки, животик и ножки. Ребенок остался без еды», — рассказала мать девочки.
Сама воспитательница вину отрицать не стала, но сказала, что таким образом она «играла» с ребенком.
Выяснилось, что в детском саду это не первый пдобный случай. Делом занялась прокуратура.
Ранее в Барнауле ребенок сбежал из детского сада и заблудился.