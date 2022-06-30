В Барнауле ребенок сбежал из детского сада и заблудился

Инцидент произошел 28 июня на ул. Солнечная поляна. Росгвардия во время патрулирования заметила мальчика. Он шел один и потерянно бродил по дороге.
Растерянный и взволнованный малыш бродил по обочине оживленной магистрали, рискуя попасть под колеса. Стражи правопорядка усадили его в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайший отдел полиции, где его впоследствии передали матери, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пока не ясно, как именно ребенок оказался один на улице. По предварительным данным, он сбежал из детского сада во время утренней прогулки.