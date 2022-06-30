В Барнауле ребенок сбежал из детского сада и заблудился

Мальчика, идущего по улице в Барнауле, заметил патруль Росгвардии. Как объяснил ребенок, после побега из «садика» он заблудился, пытаясь найти дорогу домой.

Инцидент произошел 28 июня на ул. Солнечная поляна. Росгвардия во время патрулирования заметила мальчика. Он шел один и потерянно бродил по дороге.

Растерянный и взволнованный малыш бродил по обочине оживленной магистрали, рискуя попасть под колеса. Стражи правопорядка усадили его в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайший отдел полиции, где его впоследствии передали матери, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока не ясно, как именно ребенок оказался один на улице. По предварительным данным, он сбежал из детского сада во время утренней прогулки.