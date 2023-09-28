На Алтае возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада

В ходе расследования выяснили, что подрядчик должен был поставить оборудование на 10 млн рублей.
Администрация учреждения подписала акты приемки работ и оплатила их. Но в рамках проверки недосчитались оборудования на 2,3 млн рублей, которое должны были поставить по контракту.
Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
В ходе расследования также дадут оценку действиям представителя заказчика, который без надлежащей проверки наличия поставленного оборудования подписал акты выполненных работ.
Ранее в Барнауле комиссия собиралась проверить, чем кормят детей в школах и детских садах.