На Алтае за крупную взятку задержали сотрудника Ростехнадзора

Одного из сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора поймали на получении крупной взятки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Деньги он получил от предпринимателя.

По данным следствия, в октябре задержанный при содействии своего знакомого предложил генеральному директору частной фирмы за денежное вознаграждение в размере 326 тысяч рублей незамедлительно проверить и подписать необходимые документы для разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок.

Предприниматель согласился и перечислил сумму на подконтрольный обвиняемому банковский счет.

«В отношении посредника органами следствия также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)», — добавили в СК.

Следователи и оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы обвиняемых.

Сотрудника Ростехнадзора взяли под стражу, посредника отправили под домашний арест. Идет расследование.