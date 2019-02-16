На Алтае загорелся крупный спиртзавод

Судя по фотографиям пользователей группы «Инцидент Бийск», загорелся один из резервуаров нефтехранилища.

Как пишут комментаторы, пожарные прибыли вна место ЧП оперативно. Огонь удалось быстро локализовать.

Напомним, «Бийский спиртзавод», находившийся в собственности обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» долгое время находился в простое. В октябре прошлого года договор купли-продажи имущества предприятия был заключен с новосибирцем Николаем Юркевичем.

Он не является и никогда не был зарегистрирован как предприниматель, и, кроме того, не работает руководителем какого-либо юрлица. Согласно данным Картотека.ру, он был участником торгов по банкротству, но не часто.