На Алтае затопило региональную автодорогу

Во время морозов до 40 градусов на небольшой речке Теньга вода промерзла до самого дна. Около моста автомобильной дороги Туекта — Ябоган - Усть-Кан образовалась наледь, и вода вышла за пределы русла. Она перетекла через дамбу и подтопила часть автодороги регионального значения в Теньге по ул. Центральной и ул. Лесной.
Администрация села сделала водоотводную канаву длиной 150 метров, порезала лед под мостом и установила металлические трубы для его плавки. Дорогу постоянно очищали от ледяных вод грейдером.
В работах были задействованы 9 человек и 7 единиц техники — экскаватор, газель с системой нагрева металлических труб для плавки льда, трактор, машина для ремонта дорог (КДМ) и другие.
Авария не угрожала жизни людей.