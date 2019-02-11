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Происшествия

На Алтае затопило региональную автодорогу

В селе Теньга Республики Алтай 10 февраля затопило часть региональной автодороги. Причиной инцидента стали сильные морозы. Об этом сообщил сайт МЧС.

Затопление в селе Теньга Республики Алтай.
Затопление в селе Теньга Республики Алтай.
mchs.gov.ru

Во время морозов до 40 градусов на небольшой речке Теньга вода промерзла до самого дна. Около моста автомобильной дороги Туекта — Ябоган - Усть-Кан образовалась наледь, и вода вышла за пределы русла. Она перетекла через дамбу и подтопила часть автодороги регионального значения в Теньге по ул. Центральной и ул. Лесной.

Администрация села сделала водоотводную канаву длиной 150 метров, порезала лед под мостом и установила металлические трубы для его плавки. Дорогу постоянно очищали от ледяных вод грейдером.

В работах были задействованы 9 человек и 7 единиц техники — экскаватор, газель с системой нагрева металлических труб для плавки льда, трактор, машина для ремонта дорог (КДМ) и другие.

Авария не угрожала жизни людей.

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