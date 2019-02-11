На Алтае затопило региональную автодорогу

В селе Теньга Республики Алтай 10 февраля затопило часть региональной автодороги. Причиной инцидента стали сильные морозы. Об этом сообщил сайт МЧС.

Во время морозов до 40 градусов на небольшой речке Теньга вода промерзла до самого дна. Около моста автомобильной дороги Туекта — Ябоган - Усть-Кан образовалась наледь, и вода вышла за пределы русла. Она перетекла через дамбу и подтопила часть автодороги регионального значения в Теньге по ул. Центральной и ул. Лесной.

Администрация села сделала водоотводную канаву длиной 150 метров, порезала лед под мостом и установила металлические трубы для его плавки. Дорогу постоянно очищали от ледяных вод грейдером.

В работах были задействованы 9 человек и 7 единиц техники — экскаватор, газель с системой нагрева металлических труб для плавки льда, трактор, машина для ремонта дорог (КДМ) и другие.

Авария не угрожала жизни людей.