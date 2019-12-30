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Происшествия

На Алтае жена пустила бывшего мужа к детям, а он едва не забил ее насмерть

36-летняя жительница Чемальского района пошла навстречу своему бывшему мужу и разрешила ему пожить пару недель у нее дома. Мужчина хотел пообщаться с детьми. В итоге все чуть закончилось убийством, говорится в сообщении местного ГУ МВД.

Топор.
Топор.
СС0

Бывший супруг обещал женщине, что не будет не употреблять спиртное. При таком условии она согласилась пустить его в дом к детям. Уже через несколько дней сельчанка увидела экс-супруга пьяным в одном из кафе.

Придя домой, она закрыла дверь на замок и решила не пускать мужчину. Через несколько часов, вернувшись из питейного заведения, он стал стучать в дверь с требованием впустить его в дом.

Услышав отказ, пьяный гость пришел в ярость. Он схватил топор и разбил стеклопакет входной двери, ворвался в помещение. схватил бывшую возлюбленную за волосы и выволок на веранду. Там он повалил ее на пол и несколько раз ударил ногами. Прижав сельчанку к полу, пьяный мужчина размахивал топором и угрожал убийством.

Когда дебошир немного успокоился и вышел во двор, потерпевшая позвонила в полицию.

Он признался в содеянном. Причину своего поступка мужчина попытался оправдать состоянием алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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