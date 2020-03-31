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Происшествия

На Алтае жена слегка ранила мужа ножом, а он ответил смертельным ударом

В одном из сел Первомайского района пьяная семейная ссора закончилась убийством, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

64-летний мужчина распивал спиртное со своей 62-летней гражданской женой. Они поругались. Женщина взяла нож и причинила мужчине «незначительное телесное повреждение».

Сожитель не смог оставить это без внимания и из мести схватился за нож. Он нанес возлюбленной один удар в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте.

В ходе следствия обвиняемый менял свои показания, сначала частично признав вину, а в потом заявив, что потерпевшая сама себя зарезала.

«Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

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