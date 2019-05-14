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Происшествия

На Алтае женщина хотела защитить карту и потеряла крупную сумму

Мошенники выманили у жительницы Алтая почти 25 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что мошенники пытались похитить деньги с банковской карты.

Чтобы предотвратить попытку хищения, нужно было срочно сообщить реквизиты карты и все коды подтверждения, которые придут в смс. Также следовало продиктовать трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты. Потерпевшая сообщила данные, а через некоторое время с ее счета исчезли почти 25 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они выяснили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Челябинской области. Расследование продолжается.

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