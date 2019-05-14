На Алтае женщина хотела защитить карту и потеряла крупную сумму

Мошенники выманили у жительницы Алтая почти 25 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что мошенники пытались похитить деньги с банковской карты.

Чтобы предотвратить попытку хищения, нужно было срочно сообщить реквизиты карты и все коды подтверждения, которые придут в смс. Также следовало продиктовать трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты. Потерпевшая сообщила данные, а через некоторое время с ее счета исчезли почти 25 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они выяснили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Челябинской области. Расследование продолжается.