На Алтае женщина избежала изнасилования благодаря смекалке

В Кулундинском районе Алтайского края женщина обхитрила насильника и не стала его жертвой. Теперь его будут судить за покушение на это преступление, передает региональное СУ СК.

Согласного позиции ведомства, одним январских вечером 2019 года 34-летний житель Михайловского района напал на проходившую мимо молодую женщину. Применив силу, он повалил ее в снег. Поняв, к чему все идет, женщина проявила хитрость: сказала, что готова отдаться ему добровольно, но у нее дома.

Нападавший поверил ей и изменил первоначальный план. Дома жертва скрылась от мужчины и вызвала полицию. Во время следствия обманутый сельчанин полностью признал свою вину. Теперь его дело рассмотрим суд. Ранее он уже был неоднократно судим.