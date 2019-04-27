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Происшествия

На Алтае женщина избежала изнасилования благодаря смекалке

В Кулундинском районе Алтайского края женщина обхитрила насильника и не стала его жертвой. Теперь его будут судить за покушение на это преступление, передает региональное СУ СК.

Полиция. Дежурная часть.
Полиция. Дежурная часть.
Дмитрий Кудрявцев

Согласного позиции ведомства, одним январских вечером 2019 года 34-летний житель Михайловского района напал на проходившую мимо молодую женщину. Применив силу, он повалил ее в снег. Поняв, к чему все идет, женщина проявила хитрость: сказала, что готова отдаться ему добровольно, но у нее дома.

Нападавший поверил ей и изменил первоначальный план. Дома жертва скрылась от мужчины и вызвала полицию. Во время следствия обманутый сельчанин полностью признал свою вину. Теперь его дело рассмотрим суд. Ранее он уже был неоднократно судим.

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