На Алтае женщина на Volkswagen Тоuareg сбила 12-летнюю школьницу

По информации полиции, авария произошла 28 ноября в районе дома № 199 по улице Ленина.
«52-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Тоuareg, при движении со стороны „АО Водоканал“ в сторону „Старого музея“ допустила наезд на 12-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Госпитализация девочке не потребовалась.
Известно, что автоледи была трезва. По факту ДТП возбуждено административное расследование.