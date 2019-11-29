На Алтае женщина на Volkswagen Тоuareg сбила 12-летнюю школьницу

Наезд на 12-летнюю девочку допустила женщина-водитель в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.

По информации полиции, авария произошла 28 ноября в районе дома № 199 по улице Ленина.

«52-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Тоuareg, при движении со стороны „АО Водоканал“ в сторону „Старого музея“ допустила наезд на 12-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Госпитализация девочке не потребовалась.

Известно, что автоледи была трезва. По факту ДТП возбуждено административное расследование.