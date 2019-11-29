Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае женщина на Volkswagen Тоuareg сбила 12-летнюю школьницу

Наезд на 12-летнюю девочку допустила женщина-водитель в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.

Место наезда женщины-водителя на 12-летнюю девочку.
Место наезда женщины-водителя на 12-летнюю девочку.
04.мвд.рф.

По информации полиции, авария произошла 28 ноября в районе дома № 199 по улице Ленина.

«52-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Тоuareg, при движении со стороны „АО Водоканал“ в сторону „Старого музея“ допустила наезд на 12-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Госпитализация девочке не потребовалась.

Известно, что автоледи была трезва. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость