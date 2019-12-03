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3 декабря
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Происшествия

На Алтае женщина нокаутировала возлюбленного кирпичом

38-летний житель Горно-Алтайска получил тяжелую черепно-лицевую травму после ссоры со своей 32-летней сожительницей. Женщину теперь ждет судебное разбирательство, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Кирпич.
Кирпич.
СС0

Пара пришла в гости к своему знакомому, с которым они начали вместе распивать спиртное. После того, как количество выпитого превысило все разумные нормы, мужчина собрался домой, а его возлюбленная решила остаться.

Проснувшись ночью, мужчина увидел, что его дама так и не вернулась. Он отправился на поиски.

В дом общего знакомого горожанин попасть не смог, так как дверь была закрыта, а на стук никто не отвечал. Тогда он разбил окно. Услышав грохот хозяин дома с возлюбленной обеспокоенного мужчины вышли во двор.

Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Хозяин дома кулаками нанес гостю несколько ударов по голове. Потом конфликт вмешалась женщина, которая схватила с земли кирпич и ударила своего сожителя по лицу.

От удара мужчина упал и потерял сознание. Участники конфликта вызвали скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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