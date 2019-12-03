На Алтае женщина нокаутировала возлюбленного кирпичом

Пара пришла в гости к своему знакомому, с которым они начали вместе распивать спиртное. После того, как количество выпитого превысило все разумные нормы, мужчина собрался домой, а его возлюбленная решила остаться.
Проснувшись ночью, мужчина увидел, что его дама так и не вернулась. Он отправился на поиски.
В дом общего знакомого горожанин попасть не смог, так как дверь была закрыта, а на стук никто не отвечал. Тогда он разбил окно. Услышав грохот хозяин дома с возлюбленной обеспокоенного мужчины вышли во двор.
Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Хозяин дома кулаками нанес гостю несколько ударов по голове. Потом конфликт вмешалась женщина, которая схватила с земли кирпич и ударила своего сожителя по лицу.
От удара мужчина упал и потерял сознание. Участники конфликта вызвали скорую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.