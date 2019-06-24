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Происшествия

На Алтае женщина обиделась на слова сожителя и попыталась убить его кочергой

Жительницу Шебалинского района обвиняют в угрозе убийством сожителю. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Кочерга.
Кочерга.
altapress.ru

Предварительно установлено, что ранее потерпевший выпивал вместе с сожительницей. В разгар застолья он решил высказать женщине свое недовольство тем, как она воспитывает детей. Обидные слова задели женщину за живое, произошла ссора.

«В пылу конфликта, подозреваемая схватила лежащие у печи кочергу и металлический совок, которыми нанесла сожителю многочисленные удары по лицу, высказывая при этом угрозу убийством», — отмечают в ведомстве. Увидев на лице мужчины кровь, женщина успокоилась, сожители продолжили выпивать.

Сельчанин затаил обиду и обратился в полицию только через два дня. Женщина признала свою вину и пыталась оправдать свой поступок неприязненным отношением к сожителю и тем, что была пьяна.

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