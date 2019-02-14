На Алтае женщина потеряла 90 тысяч рублей при оформлении кредита

Жительница Горно-Алтайска хотела оформить кредит через интернет и потеряла крупную сумму. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что сначала потерпевшая хотела получить деньги в региональных отделениях банков, но ей отказали в связи с небольшим доходом. После этого женщина подала электронные заявки в несколько крупных банков через интернет.

Вскоре горожанке позвонил неизвестный, представившийся менеджером интернет-банка. Мужчина рассказал о возможности получения займа до 300 тысяч рублей на выгодных условиях. Звонивший также пояснил, что из-за низкого дохода женщине необходимо оплатить открытие счета, оформление страховки и проценты с первоначального платежа. Деньги следовало перевести на банковские карты.

Поверив сказанному, через банкомат горожанка перевела больше 94 тысяч рублей. Женщину заверили, что она получит кредит в течение нескольких дней. Однако, так и не дождавшись курьера, который должен был доставить деньги, горожанка решила отказаться от кредита и позвонила на горячую линию банка. Связаться с финансовой организацией по контактным номерам не удалось, они были отключены.

Женщина обратилась в полицию.