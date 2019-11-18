На Алтае женщина терпела побои возлюбленного, пока он не задушил ее маленького сына

31-летний житель одного из сел Каменского района не заслуживает снисхождения — так посчитали присяжные на суде по делу об убийстве 11-месячного ребенка, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину признали виновным. Срок в ближайшее время определит суд.

Известно, что неоднократно судимый обвиняемый жил с женщиной, на воспитании у которой находились трое малолетних детей. С января он систематически ее бил, но женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится.

В один из дней мая рецидивист был наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном.

«Испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его», — сообщают в СКР.