На Алтае женщина убила знакомую «розочкой» за то, что она назвала ее плохой матерью

По версии следствия, убийство произошло в ночь с 1 на 2 декабря 2018 года. Три женщины выпивали в доме одной из них. Во время застолья произошла ссора.
Обвиняемой напомнили, что она лишена родительских прав и ее привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. 31-летняя женщина схватила знакомую за волосы, повалила на пол и била ногами. Потом разбила пустую стеклянную бутылку и стала бить собутыльницу «розочкой». Женщина умерла на месте от ран, потеряв много крови.
Хозяйка дома проснулась и вызвала полицию.
Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.