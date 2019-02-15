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Происшествия

На Алтае женщина убила знакомую «розочкой» за то, что она назвала ее плохой матерью

31-летнюю жительницу Турочакского района будут судить за жестокое убийство знакомой. По данным следствия, она избила женщину руками, ногами и осколком бутылки за то, что знакомая плохо отозвалась о ее родительских качествах, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Женщина, шея.
Женщина, шея.
СС0

По версии следствия, убийство произошло в ночь с 1 на 2 декабря 2018 года. Три женщины выпивали в доме одной из них. Во время застолья произошла ссора.

Обвиняемой напомнили, что она лишена родительских прав и ее привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. 31-летняя женщина схватила знакомую за волосы, повалила на пол и била ногами. Потом разбила пустую стеклянную бутылку и стала бить собутыльницу «розочкой». Женщина умерла на месте от ран, потеряв много крови.

Хозяйка дома проснулась и вызвала полицию.

Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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