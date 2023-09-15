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Происшествия

На Алтае женщину осудили за избиение полицейских

Жительница Солтонского района Алтайского края предстала перед судом по делу об избиении двух сотрудников полиции, сообщает "Банфакс".

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Женщину на автомобиле подвозил знакомый. Он сел за руль пьяным, и его задержали инспекторы ДПС. Знакомая решила вступиться за водителя и пнула полицейского в лицо, в результате чего разбила ему нос.

На подмогу сотрудникам МВД прибыл экипаж из Бийска и следственно-оперативная группа.

Обвиняемая нецензурно оскорбляла одного из автоинспекторов, а потом ударила его по лицу так сильно, что у него с головы слетела форменная шапка. Чтобы успокоить нападавшую, пришлось применить силу и заковать ее в наручники.

Женщину приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы условно.

Ранее барнаулец пошел под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы.

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