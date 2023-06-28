Барнаулец пойдет под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы

По данным следствия, вечером 21 апреля мужчина отдыхал с женой в клубе. Между супругами произошел конфликт на почве ревности.
Утром следующего дня обвиняемый начал избивать женщину, но ей удалось убежать. После этого преступник несколько раз ударил кулаками 11-летнюю приемную дочь.
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Врачи нашли у нее множественные переломы костей лица и тела, а также черепно-мозговую травму.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Следователи отправили уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Мать ребенка понесла административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее двухлетняя дочь звезды TikTok выпала из окна и насмерть разбилась.