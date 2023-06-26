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Происшествия

Двухлетняя дочь звезды TikTok выпала из окна и насмерть разбилась

Двухлетняя дочь звезды TikTok Арины Шальновой погибла, выпав из окна. Об этом блогер сообщила в социальных сетях, сообщает "Газета.ru".

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

20-летняя блогерша прославилась в TikTok благодаря милым видео с дочерью. На нее подписано более 470 тыс. человек.

Шальнова рассказала, что ее двухлетняя дочь Эмили выпала из окна пятого этажа. Она приземлилась на маленькую яблоню, однако дерево не удержало девочку. Малышка ударилась головой об бетон.

По словам Шальновой, внутренние органы были целы, позвоночник был не поврежден, однако сильно пострадала голова.

У девочки был перелом лобной кости и двух теменных зон и черепно-мозговая травма, вследствие чего произошел отек мозга.

Ребенок скончался 10 июня - в свой день рождения. Блогерша призналась, что всегда будет винить себя за то, что не уследила за дочерью.

«Несмотря на то, что мне говорят, что это несчастный случай, я буду винить себя всю жизнь и существовать с этой болью и воспоминаниями того дня», — заявила Шальнова.

Ранее в бассейне сауны Новосибирска обнаружили мертвого 10-летнего ребенка.

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