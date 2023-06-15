В бассейне сауны обнаружили мертвого 10-летнего сибиряка

Ребенок без признаков жизни обнаружен в чаше бассейна в одной из саун Новосибирска.

Трагедия произошла вечером 14 июня, пишет vn.ru.

Погибший ребенок находился в компании взрослых и детей.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мальчик захлебнулся в бассейне на турбазе и попал в реанимацию.

На базе мальчик отдыхал вместе с родителями и в какой-то момент он остался без присмотра взрослых — ушел поплавать.

Ребенок захлебнулся, из бассейна его достали сотрудники отеля. До приезда скорой помощи утонувшему делали искусственное дыхание.

Бригада медиков по дороге в больницу проводила реанимационные мероприятия, благодаря которым он остался жив.