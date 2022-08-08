Мальчик захлебнулся в бассейне на турбазе и попал в реанимацию

На базе мальчик отдыхал вместе с родителями и в какой-то момент он остался без присмотра взрослых — ушел поплавать.
Ребенок захлебнулся, из бассейна его достали сотрудники отеля. До приезда скорой помощи утонувшему делали искусственное дыхание.
Бригада медиков по дороге в больницу проводила реанимационные мероприятия, благодаря которым он остался жив, пишет Газета.Ru.
Мальчика доставили в отделение реанимации детской больницы, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Подробности инцидента выясняют правоохранители.
Ранее в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок.