Мальчик захлебнулся в бассейне на турбазе и попал в реанимацию

Семилетний ребенок захлебнулся в бассейне на турбазе «Бристоль» под Волгоградом, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщает kp.ru .

На базе мальчик отдыхал вместе с родителями и в какой-то момент он остался без присмотра взрослых — ушел поплавать.

Ребенок захлебнулся, из бассейна его достали сотрудники отеля. До приезда скорой помощи утонувшему делали искусственное дыхание.

Бригада медиков по дороге в больницу проводила реанимационные мероприятия, благодаря которым он остался жив, пишет Газета.Ru.

Мальчика доставили в отделение реанимации детской больницы, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Подробности инцидента выясняют правоохранители.

Ранее в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок.