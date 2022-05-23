В бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок

Несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, мальчик скончался, пишет Lenta.ru. Ребенок находился в бассейновой зоне с родственниками.
После смерти ребенка в бассейне фитнес-клуба задержан директор учреждения, он является подозреваемым в рамках уголовного дела.
Директор фитнес-центра не обеспечил должным образом выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне, считают в Следственном комитете России (СКР) по Московской области.
Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, изучают регулирующую документацию фитнес-центра и записи с камер видеонаблюдения в бассейне. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели случившегося и родителей ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В скором времени директору учреждения будет определена мера пресечения.
Ранее в бассейне алтайского санатория утонул 12-летний мальчик.