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Происшествия

В бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок

21 мая этого года четырехлетний ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-центра подмосковного Королева, спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна и утонул.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, мальчик скончался, пишет Lenta.ru. Ребенок находился в бассейновой зоне с родственниками.

После смерти ребенка в бассейне фитнес-клуба задержан директор учреждения, он является подозреваемым в рамках уголовного дела.

Директор фитнес-центра не обеспечил должным образом выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне, считают в Следственном комитете России (СКР) по Московской области.

Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, изучают регулирующую документацию фитнес-центра и записи с камер видеонаблюдения в бассейне. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели случившегося и родителей ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В скором времени директору учреждения будет определена мера пресечения.

Ранее в бассейне алтайского санатория утонул 12-летний мальчик.

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