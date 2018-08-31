На Алтае знакомый пообещал женщине «незабываемый подарок» и снял с ее карты крупную сумму

Новый знакомый пообещал жительнице Камня-на-Оби подарок. После этого злоумышленник обманом снял с карты женщины 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, около двух недель назад 55-летняя жительница Камня-на-Оби начала общаться с мужчиной на одном из сайтов знакомств. После переписки в интернете они обменялись номерами телефонов и созвонились.

Вскоре во время беседы мужчина признался, что хочет сделать приятельнице «незабываемый подарок». Чтобы его получить, нужно было сходить к банкомату и выполнить несколько действий.

Потерпевшая послушалась нового знакомого и с ее карты исчезли 20 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.