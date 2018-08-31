Читайте нас в соцсетях
1 сентября
Новости
Вся лента
Происшествия
785

На Алтае знакомый пообещал женщине «незабываемый подарок» и снял с ее карты крупную сумму

Новый знакомый пообещал жительнице Камня-на-Оби подарок. После этого злоумышленник обманом снял с карты женщины 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

По предварительной информации, около двух недель назад 55-летняя жительница Камня-на-Оби начала общаться с мужчиной на одном из сайтов знакомств. После переписки в интернете они обменялись номерами телефонов и созвонились.

Вскоре во время беседы мужчина признался, что хочет сделать приятельнице «незабываемый подарок». Чтобы его получить, нужно было сходить к банкомату и выполнить несколько действий.

Потерпевшая послушалась нового знакомого и с ее карты исчезли 20 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка