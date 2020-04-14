На Алтайском шинном заводе погиб рабочий

Утром 14 апреля в цехе бывшего Алтайского шинного комбината во время работы погиб человек, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что сотруднику был 21 год, он получил смертельные травмы во время работы за станком в каландровом цехе.

В 2015 году в одном из цехов комбината человек получил поражение электротоком. Врачам не удалось его спасти.