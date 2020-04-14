Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтайском шинном заводе погиб рабочий

Утром 14 апреля в цехе бывшего Алтайского шинного комбината во время работы погиб человек, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Предварительно известно, что сотруднику был 21 год, он получил смертельные травмы во время работы за станком в каландровом цехе.

В 2015 году в одном из цехов комбината человек получил поражение электротоком. Врачам не удалось его спасти.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость