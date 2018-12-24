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На алтайской дороге водитель легковушки врезался в тягач и погиб

Вечером 23 декабря на алтайской трассе автомобиль Honda CR-V врезался в тягач МАН ТГА 413. Водитель легковой иномарки скончался до приезда медиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Личность погибшего не установлена.

ДТП на алтайского дороге 23 декабря.
ДТП на алтайского дороге 23 декабря.
22.мвд.рф

Авария произошла в 22:30 на 46 километре автодороги «Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница Республики Казахстан». Установлено, что водитель Honda CR-V не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем МАН ТГА 413, за рулем которого был мужчина 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель тягача получил телесные повреждения, не госпитализирован.

Проводится проверка, устанавливается личность погибшего.

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