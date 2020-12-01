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Происшествия

В Алтайском крае пресекли контрабанду яда

В автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Третьяковском районе Алтайского края остановили грузовик, в котором обнаружились банки с бромидом ртути. Это ядовитое вещество и перевозить его просто так через госграницу нельзя, рассказали в пресс-службе регионального ПУ ФСБ.

Ртуть бромная.
Ртуть бромная.
пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю.

Около 8 кг солей ртути были в четырех стеклянных банках из темного стекла.

Груз везла транспортная компания, которую нанял производитель вещества.

Ртуть бромная.
Ртуть бромная.
пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю.

Соответствующих сопроводительных документов на ртуть не было.

«В результате проведенной экспертизы установлено, что выявленным веществом являются соли ртути (бромид ртути), относящиеся к ядовитым веществам, перемещение через государственную границу которого осуществляется особым порядком», — прокомментировали в погрануправлении.

Материалы проверки о преступлении по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда ядовитых веществ» передали в полицию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Это не первый случай вывоза ртути в Казахстан. В 2016 и 2018 годах сотрудники пограничного управления пресекли две попытки незаконного вывоза ртути и солей ртути за рубеж.

В обоих случаях нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

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