В Алтайском крае пресекли контрабанду яда

В автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Третьяковском районе Алтайского края остановили грузовик, в котором обнаружились банки с бромидом ртути. Это ядовитое вещество и перевозить его просто так через госграницу нельзя, рассказали в пресс-службе регионального ПУ ФСБ.