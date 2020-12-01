В Алтайском крае пресекли контрабанду яда

Около 8 кг солей ртути были в четырех стеклянных банках из темного стекла.
Груз везла транспортная компания, которую нанял производитель вещества.
Соответствующих сопроводительных документов на ртуть не было.
«В результате проведенной экспертизы установлено, что выявленным веществом являются соли ртути (бромид ртути), относящиеся к ядовитым веществам, перемещение через государственную границу которого осуществляется особым порядком», — прокомментировали в погрануправлении.
Материалы проверки о преступлении по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда ядовитых веществ» передали в полицию.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Это не первый случай вывоза ртути в Казахстан. В 2016 и 2018 годах сотрудники пограничного управления пресекли две попытки незаконного вывоза ртути и солей ртути за рубеж.
В обоих случаях нарушителей привлекли к уголовной ответственности.