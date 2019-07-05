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Происшествия

На алтайской границе остановили крупную партию черной икры

На алтайской границе в пункте пропуска «Михайловка» в конце 2018 года задержали крупную партию икры. Выяснилось, что это икра амурского осетра. На перевозчика завели два уголовных дела, сообщили в региональном ПУ ФСБ.

Крупную партию черной икры задержали на границе.
Крупную партию черной икры задержали на границе.
ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Иностранный гражданин пытался вывезти партию икры из России. Массу груза пограничники не называют. Известна сумма ущерба, причиненного природе — 800 тысяч рублей.

По данному факту возбудили два дела. Одно по ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконное хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации их частей и производных).

Второе по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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