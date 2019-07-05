На алтайской границе остановили крупную партию черной икры

На алтайской границе в пункте пропуска «Михайловка» в конце 2018 года задержали крупную партию икры. Выяснилось, что это икра амурского осетра. На перевозчика завели два уголовных дела, сообщили в региональном ПУ ФСБ.

Иностранный гражданин пытался вывезти партию икры из России. Массу груза пограничники не называют. Известна сумма ущерба, причиненного природе — 800 тысяч рублей.

По данному факту возбудили два дела. Одно по ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконное хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации их частей и производных).

Второе по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.