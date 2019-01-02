На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации ведомства, водитель не справился с управлением на подъезде к остановке. Пострадавших нет.
2 января 2019 на алтайской трассе автобус врезался в столб
Barnaul 22
На трассе Барнаул — Рубцовск возле Поспелихи автобус врезался в столб, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации ведомства, водитель не справился с управлением на подъезде к остановке. Пострадавших нет.
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