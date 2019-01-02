Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 января -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
5

На алтайской трассе автобус врезался в столб

На трассе Барнаул — Рубцовск возле Поспелихи автобус врезался в столб, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

2 января 2019 на алтайской трассе автобус врезался в столб
2 января 2019 на алтайской трассе автобус врезался в столб
Barnaul 22

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации ведомства, водитель не справился с управлением на подъезде к остановке. Пострадавших нет.

2 января 2019 на алтайской трассе автобус врезался в столб
2 января 2019 на алтайской трассе автобус врезался в столб
Barnaul 22
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость