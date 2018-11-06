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На алтайской трассе пассажирский автобус снесло в кювет

Вечером 5 ноября на трассе Барнаул-Бийск автобус с пассажирами слетел в кювет, сообщают в сообществе Barnaul 22. ДТП произошло в районе поворота на Косиху.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

По словам очевидцев, в аварию попал автобус «Барнаул-Бийск», который отправился в 17:00. В ДТП никто не пострадал, так как водитель автобуса не превышал скорость. «Просто порывом ветра снесло в кювет, — рассказывают пассажиры, — Ехали медленно. Плавненько вошли в сугроб. Спасибо людям, которые останавливались и предлагали довести до города».

5 ноября несколько автомобилей снесло в кювет с трассы Барнаул-Бийск. По словам автомобилистов, весь день на дорогах была плохая видимость, днем люди ехали со скоростью не выше 50 км/ч, ночью — не выше 40км/ч.

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