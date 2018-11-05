Несколько автомобилей снесло с алтайской трассы в кювет

Авария с участием грузовика произошла в Троицком районе. Автомобиль лежит в кювете на боку, сообщают в группе «Барнаул22».
С проезжей части унесло микроавтобус, пишут подписчики группы «Инцидент Бийск».
В сообществе «Аварком Бийск» опубликовали пост, что в районе села Целинное с дороги слетела иномарка. Проезжающие мимо водители остановились, чтобы помочь.
В районе села Полковниково «Нива» слетела с трассы. На этом участке дороги движение затруднено. Также легковая машина слетела перед селом Шипуново.
По словам автомобилистов, на дорогах плохая видимость, едут со скоростью не выше 50 км/ч.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 5 ноября в крае ухудшится погода.