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Автоновости
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Несколько автомобилей снесло с алтайской трассы в кювет

Автомобилисты сообщают, что на трассе Барнаул-Бийск гололед и дует сильный ветер. На разных участках дороги грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль съехали с проезжей трассы, сообщают очевидцы в соцсетях.

С трассы "сдуло" грузовик.
С трассы "сдуло" грузовик.
"Инцидент Барнаул".

Авария с участием грузовика произошла в Троицком районе. Автомобиль лежит в кювете на боку, сообщают в группе «Барнаул22».

С проезжей части унесло микроавтобус, пишут подписчики группы «Инцидент Бийск».

Грузовик съехал с трассы.
Грузовик съехал с трассы.
«Барнаул22»
С трассы &quot;сдуло&quot; микроавтобус.
С трассы «сдуло» микроавтобус.
«Инцидент Барнаул».

В сообществе «Аварком Бийск» опубликовали пост, что в районе села Целинное с дороги слетела иномарка. Проезжающие мимо водители остановились, чтобы помочь.

В районе села Полковниково «Нива» слетела с трассы. На этом участке дороги движение затруднено. Также легковая машина слетела перед селом Шипуново.

По словам автомобилистов, на дорогах плохая видимость, едут со скоростью не выше 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 5 ноября в крае ухудшится погода.

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