В Алтайском крае резко ухудшится погода

В Алтайском крае во второй половине дня 5 ноября и ночью 6 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель, отложение мокрого снега. На дорогах будут сильная гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.