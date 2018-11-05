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В Алтайском крае резко ухудшится погода

В Алтайском крае во второй половине дня 5 ноября и ночью 6 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель, отложение мокрого снега. На дорогах будут сильная гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

Снег и метель в Барнауле.
Снег и метель в Барнауле.
Анна Зайкова

6 ноября в Алтайском крае на большей части будут осадки в виде мокрого снега и дождя, метель, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный, ночью 15−20 м/с местами порывы до 25 м/с, днём 9−14 м/с местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью ожидает +1 … -4, в предгорьях местами до -9, днём 0 …+5.

В Барнауле во вторник синоптики прогнозируют мокрый снег и метель. На дорогах будет сильная гололедица. Ветер юго-западный, ночью 15−20 м/с, днём 10−15 м/с. Столбик термометра ночью покажет около 0, а днём 0 …+2.

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