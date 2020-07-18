На алтайской трассе после столкновения машины с лосем погибла девушка-пассажир

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», ДТП проишло в 2.20 ночи. Автомобиль «Митцубиси Аутлендер» двигался со стороны города Барнаула в направлении города Новосибирска.
После столкновения с животным машина съехала в левый по ходу движения кювет. От удара животное погибло.
В результате происшествия на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончалась и женщина-пассажир 1991 года рождения.
Водитель транспортного средства не пострадал, рассказали «Инцидент Барнаул» в ГИБДД по Алтайскому краю.