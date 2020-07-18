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Происшествия

На алтайской трассе после столкновения машины с лосем погибла девушка-пассажир

В ночь на 18 июля в Тальменском районе произошло страшное ДТП. Автомобиль столкнулся с выскочившем на дорогу лосем. Последствия оказались кране печальными.

Лось на Змеиногоском тракте.
Лось на Змеиногоском тракте.
barneos22

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», ДТП проишло в 2.20 ночи. Автомобиль «Митцубиси Аутлендер» двигался со стороны города Барнаула в направлении города Новосибирска.

После столкновения с животным машина съехала в левый по ходу движения кювет. От удара животное погибло.

В результате происшествия на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончалась и женщина-пассажир 1991 года рождения.

Водитель транспортного средства не пострадал, рассказали «Инцидент Барнаул» в ГИБДД по Алтайскому краю.

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