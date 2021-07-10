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Происшествия

На алтайской трассе произошла авария со смертельным исходом

ДТП произошло на участке дороги между селами Волчиха и Новоегорьевское, сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул».

Скриншот видео, выложенного на станице паблика "Инцидент.Барнаул".
Скриншот видео, выложенного на станице паблика "Инцидент.Барнаул".
"Инцидент.Барнаул".

По словам очевидца, на трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что погиб молодой человек. Был ли это водитель одной из машины, пока неизвестно.

Подробности уточняются.

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