На алтайской трассе произошла авария со смертельным исходом

По словам очевидца, на трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что погиб молодой человек. Был ли это водитель одной из машины, пока неизвестно.
Подробности уточняются.
ДТП произошло на участке дороги между селами Волчиха и Новоегорьевское, сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул».
По словам очевидца, на трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что погиб молодой человек. Был ли это водитель одной из машины, пока неизвестно.
Подробности уточняются.
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