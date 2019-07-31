На алтайской трассе произошла серьезная авария

По словам очевидцев, один из водителей выходил на обгон фуры, но встретил встречную машину.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС.
ДТП на алтайской трассе 31 июля
Barnaul 22
Сообщество Barnaul 22 сообщило о серьезном ДТП на трассе перед Тальменкой. Два автомобиля получили значительные повреждения. «Предположительно, есть погибшие», — уточняют в сообществе.
По словам очевидцев, один из водителей выходил на обгон фуры, но встретил встречную машину.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС.
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