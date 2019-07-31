Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На алтайской трассе произошла серьезная авария

Сообщество Barnaul 22 сообщило о серьезном ДТП на трассе перед Тальменкой. Два автомобиля получили значительные повреждения. «Предположительно, есть погибшие», — уточняют в сообществе.

ДТП на алтайской трассе 31 июля
ДТП на алтайской трассе 31 июля
Barnaul 22

По словам очевидцев, один из водителей выходил на обгон фуры, но встретил встречную машину.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС.

ДТП на алтайской трассе 31 июля
ДТП на алтайской трассе 31 июля
Barnaul 22

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость