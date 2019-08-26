Хлеб и двигатель на дороге: массовое ДТП произошло на алтайской трассе

Утром около 8:20 26 августа на 9 километре автодороги «Мартыново — Тогул — Залесово» произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Столкнулись грузовик «Газель», фура DAF и Renault Logan. Из грузовика на дорогу выпал хлеб и двигатель.

По предварительным ГИБДД, водитель Renault 1961 года рождения при выполнении маневра обгона не выбрал безопасную дистанцию до движущегося во встречном направлении автомобиля «ГАЗ» и допустил с ним столкновение.

От удара отечественное транспортное средство отбросило на DAF.

В результате ДТП пострадал водитель"Газели", ему оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Идет проверка обстоятельств случившегося.