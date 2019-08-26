Хлеб и двигатель на дороге: массовое ДТП произошло на алтайской трассе

Столкнулись грузовик «Газель», фура DAF и Renault Logan. Из грузовика на дорогу выпал хлеб и двигатель.
По предварительным ГИБДД, водитель Renault 1961 года рождения при выполнении маневра обгона не выбрал безопасную дистанцию до движущегося во встречном направлении автомобиля «ГАЗ» и допустил с ним столкновение.
От удара отечественное транспортное средство отбросило на DAF.
В результате ДТП пострадал водитель"Газели", ему оказывается медицинская помощь.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Идет проверка обстоятельств случившегося.