На алтайской трассе произошло страшное смертельное ДТП

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы Инцидент Барнаул.
«Сегодня за Павловском на ребрихинском кольце произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем», — говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля смертельная авария с микроавтобусом Toyota произошла на трассе Павловск — Камень-на-Оби в Крутихинском районе Алтайского края.
В автомобиле находились три человека. Двое из них скончались, третий — госпитализирован с травмами. Погибшие были экс-сотрудниками ГИБДД.