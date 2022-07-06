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Происшествия

На алтайской трассе произошло страшное смертельное ДТП

Днем 5 июля в Алтайском крае за Павловском произошло крупная авария с участием нескольких автомобилей, среди которых был большегруз.

На алтайской трассе за Павловском произошло страшное смертельное ДТП
На алтайской трассе за Павловском произошло страшное смертельное ДТП
Инцидент Барнаул

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы Инцидент Барнаул.

«Сегодня за Павловском на ребрихинском кольце произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля смертельная авария с микроавтобусом Toyota произошла на трассе Павловск — Камень-на-Оби в Крутихинском районе Алтайского края.

В автомобиле находились три человека. Двое из них скончались, третий — госпитализирован с травмами. Погибшие были экс-сотрудниками ГИБДД.

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