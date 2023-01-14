14 января
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Происшествия

На алтайской трассе рейсовый автобус ночью съехал в кювет

Происшествие случилось 13 января на трассе К-22 в Суетском районе Алтайского края, передает ГУ МЧС по региону.

Автобус съехал в кювет на трассе К-22.
Автобус съехал в кювет на трассе К-22.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В автобусе находилось 15 человек. Они ехали из Павлодара в Томск. Водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет.

Людям, которые остались на холоде в неисправном автобусе, потребовалась срочная эвакуация. На помощь приехали бойцы 66 пожарно-спасательной части и представили администрации района.

Для людей развернули пункт временного размещения на базе культурно-досугового центра. Туда доставили пассажиров и водителей. Никто не пострадал.

Утром 14 января их отправили автобусом администрации Суетского района в Славгород для следования по маршруту.

Ранее грузовик торговой сети «Красное&Белое» перевернулся в Алтайском крае.

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