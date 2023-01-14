На алтайской трассе рейсовый автобус ночью съехал в кювет

В автобусе находилось 15 человек. Они ехали из Павлодара в Томск. Водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет.
Людям, которые остались на холоде в неисправном автобусе, потребовалась срочная эвакуация. На помощь приехали бойцы 66 пожарно-спасательной части и представили администрации района.
Для людей развернули пункт временного размещения на базе культурно-досугового центра. Туда доставили пассажиров и водителей. Никто не пострадал.
Утром 14 января их отправили автобусом администрации Суетского района в Славгород для следования по маршруту.
Ранее грузовик торговой сети «Красное&Белое» перевернулся в Алтайском крае.
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