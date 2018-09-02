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На алтайской трассе столкнулись три автомобиля

Днем 2 сентября на трассе Бийск-Белокуриха произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщила группа «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

ДТП на трассе Бийск-Белокуриха, 2 сентября 2018 год.
ДТП на трассе Бийск-Белокуриха, 2 сентября 2018 год.
vk.com/avarcomdtp

Автомобиль Toyota Filder двигался от Белокурихи в сторону Бийска, за ним следовал автомобиль Audi. Водитель первой машины увидел впереди затор и начал притормаживать. Водитель Audi не успел сбросить скорость и врезался в заднюю часть Toyota Filder. В результате Toyota Filder отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Vista, который двигался во встречном направлении из Бийска.

Все участники ДТП живы, автомобили получили серьезные повреждения, сообщил «Бийский рабочий».

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