На алтайской трассе Toyota Land Cruiser Prado вылетела на встречку, убила человека и сгорела

ДТП произошло примерно в 19:40 недалеко от поселка Шубенки. По словам очевидцев, авто загорелось сразу после аварии, второй участник улетел в кювет.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Datsun on-DO, которой управлял мужчина 1979 года рождения.
«В результате ДТП водитель машины марки Datsun погиб на месте происшествия. Также пострадал его пассажир», — рассказали в ведомстве.
В автомобиле Toyota пострадали три человека — женщина с детьми 6 и 10 лет, которых с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в Бийскую горбольницу. Водитель «прадика» не пострадал.
По факту ДТП проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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