На алтайской трассе Toyota Land Cruiser Prado вылетела на встречку, убила человека и сгорела

Вечером 8 июля на трассе Бийск — Барнаул произошло смертельное ДТП, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

ДТП произошло примерно в 19:40 недалеко от поселка Шубенки. По словам очевидцев, авто загорелось сразу после аварии, второй участник улетел в кювет.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Datsun on-DO, которой управлял мужчина 1979 года рождения.

«В результате ДТП водитель машины марки Datsun погиб на месте происшествия. Также пострадал его пассажир», — рассказали в ведомстве.

В автомобиле Toyota пострадали три человека — женщина с детьми 6 и 10 лет, которых с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в Бийскую горбольницу. Водитель «прадика» не пострадал.

По факту ДТП проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель авто с алтайскими номерами напугал новосибирцев истошными криками после ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado.