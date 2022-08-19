На алтайской трассе у КамАЗа перевернулся прицеп.

На кадрах видно, что на дороге стоит грузовик с перевернутым прицепом. Мешки с содержимым выпали на дорогу.
О пострадавших в аварии не сообщают. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Прицеп КамАЗа перевернулся утром 19 августа на трассе Барнаул — Новосибирск, пишут в Telegram-канале «В Курсе 22».
На кадрах видно, что на дороге стоит грузовик с перевернутым прицепом. Мешки с содержимым выпали на дорогу.
О пострадавших в аварии не сообщают. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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