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Происшествия
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На алтайской трассе в лобовом столкновении «легковушки» с тягачом погибли два человека

17 ноября в 13.20 на 51-м километре трассы «Алтай — Кузбасс» произошло смертельное ДТП.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Предварительной установлено, что водитель-женщина 1985 года рождения на Toyota Corolla двигалась со стороны Барнаула в направлении Кузбасса. Водитель не справилась с управлением, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым тягачом.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки — девочка 2011 года рождения — погибли на месте. На месте происшествия работали экстренные службы, в том числе — сотрудники ГИБДД МО МВД «Залесовский».

По факту ДТП назначена проверка, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Барнаулу.

Уточняются обстоятельства произошедшего.

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