На алтайской трассе в лобовом столкновении «легковушки» с тягачом погибли два человека

Предварительной установлено, что водитель-женщина 1985 года рождения на Toyota Corolla двигалась со стороны Барнаула в направлении Кузбасса. Водитель не справилась с управлением, произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым тягачом.
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки — девочка 2011 года рождения — погибли на месте. На месте происшествия работали экстренные службы, в том числе — сотрудники ГИБДД МО МВД «Залесовский».
По факту ДТП назначена проверка, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Барнаулу.
Уточняются обстоятельства произошедшего.