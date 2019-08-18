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Происшествия

На алтайской железной дороге нашли тело молодого парня с отрезанной головой

17 августа в Славгороде произошло ЧП. На железнодорожных путях было найдено разрубленное поездом тело молодого человека.

Железнодорожный вокзал, рельсы.
Железнодорожный вокзал, рельсы.
altapress.ru

По информации подписчиков сообщества «Инцидент Барнаул», 18-летний юноша попал под проезжающий состав. Он получил увечья, несовместимые с жизнью. На сделанных на месте происшествия фотографиях видно, что рельсы залило кровью, части тела погибшего разбросаны по сторонам, голова лежит на рельсах.

Был ли это несчастный случай или история имеет криминальный характер, пока не известно.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Отметим, что это не первый несчастный случай на железной дороге за последнее время. В начале июля на станции «Алтайская» подросток забрался на цистерну, чтобы сделать селфи, и его ударило током. К счастью, он остался жив.

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